У шосткинській ЦРЛ в рамках програми «Велике будівництво» добудоване сучасне приймальне відділення Проінспектував відділення голова Сумської облдержадміністрації Василь ХОМА.

«Рятувати життя українців. Таке завдання стоїть перед проєктом «Велике Будівництво», у рамках якого будуються сучасні приймальні відділення по всій Україні, – зазначив Василь Хома. – Приймальне відділення в Шосткинській ЦРЛ допоможе зекономити життєво необхідний час для пацієнта. Адже людина, яка потрапляє у відділення, оперативно і в одному місці одразу отримуватиме всебічне обстеження, діагноз та правильні призначення для лікування».

Голова облдержадміністрації розповів, що Президент України Володимир Зеленський поставив завдання, щоб в одному місці була сконцентрована вся діагностика. І в приймальному відділенні Шосткинської лікарні застосовується цей європейський підхід.

«Сьогодні нові приймальні відділення облаштовуються та відкриваються по всій країні. А разом із сучасними автомобілями екстреної допомоги, які зараз вже закуплені й будуть придбані ще, ці відділення справді рятуватимуть життя і здоров’я українців», – наголосив Василь Хома.