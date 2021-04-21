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У шосткинській ЦРЛ в рамках програми «Велике будівництво» добудоване сучасне приймальне відділення

Проінспектував відділення голова Сумської облдержадміністрації Василь ХОМА.

«Рятувати життя українців. Таке завдання стоїть перед проєктом «Велике Будівництво», у рамках якого будуються сучасні приймальні відділення  по  всій Україні, – зазначив Василь Хома. – Приймальне відділення в Шосткинській ЦРЛ допоможе зекономити життєво необхідний час для пацієнта. Адже людина, яка потрапляє у відділення, оперативно і в одному місці одразу отримуватиме всебічне обстеження, діагноз та правильні призначення для лікування».

Голова облдержадміністрації розповів, що Президент України Володимир Зеленський поставив завдання, щоб в одному місці була сконцентрована вся діагностика. І в приймальному відділенні Шосткинської лікарні застосовується цей європейський підхід.

«Сьогодні нові приймальні відділення облаштовуються та відкриваються по всій країні. А разом із сучасними автомобілями екстреної допомоги, які зараз вже закуплені й будуть придбані ще, ці відділення справді рятуватимуть життя і здоров’я українців», – наголосив Василь Хома.

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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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