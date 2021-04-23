У Шосткинському районі виконуються завдання Президента України щодо будівництва доріг європейського рівня На цьому наголосив голова Сумської облдержадміністрації Василь ХОМА, проінспектувавши хід робіт на ділянці автомобільної дороги загального користування державного значення Р 65 Контрольно-пропускний пункт «Миколаївка–Семенівка–Новгород–Сівер-ський–Глухів–Контрольно-пропускний пункт «Катеринівка»

«Я сьогодні приємно вражений ходом реалізації програми «Велике будівництво» в Шостинському районі, особливо щодо ремонту доріг. Хочеться допомагати громадам, які працюють на свій розвиток», – зазначив Василь Хома.

За його словами, об’єднати Україну якісними дорогами європейського рівня – це завдання проекту Президента Володимира Зеленського «Велике Будівництво». Завдяки оновленим дорогам, які будуються з дотриманням європейських норм безпеки та за новітніми технологіями, українці та іноземні гості подорожуватимуть безпечно та швидко, відкриваючи для себе Україну.

Депутат Верховної Ради Ігор Молоток розповів, що будують ці дороги дорожні бригади з Шостки, а це робочі місця для жителів району.

Начальник Служби автомобільних доріг у Сумській області Іван Романюк додав, що в цьому році дорога Р 65 в межах Сумської області буде повністю зроблена.

Довідково. Автомобільна дорога загального користування державного значення Р 65 Контрольно-пропускний пункт «Миколаївка–Семенівка–Новгород–Сівер-ський–Глухів–Контрольно-пропускний пункт «Катеринівка» має протяжність – 56,6 км. Відремонтовано у 2018-2020 роках 35,8 км загальною вартістю 416,6 млн грн. Потребує ремонту – 20,8 км.

Нагадаємо, завдяки «Великому Будівництву» в Україні у 2020 році відкрито понад 4 тисячі кілометрів оновлених доріг та 158 мостів. У планах на 2021 рік – будівництво ще 4,5 тисячі кілометрів доріг та 150 мостів.