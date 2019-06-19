Сумская акробатка получила награду Кубка мира

За медали боролись представители 12 стран.
Среди спортсменов, которые представляли Украину, была представительница Сумской области - Таисия Марченко, которая выступает в паре со спортсменкой из Днепропетровской области. Девушки заняли первое место.
Таисия является воспитанницей коммунального заведения «Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 2» г. Сумы, тренеры - Виктория Коржова и Наталья Черняк.
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