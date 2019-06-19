Сумская акробатка получила награду Кубка мира 21-25 апреля в г. София (Болгария) состоялся этап Кубка мира по спортивной акробатике.

За медали боролись представители 12 стран. Среди спортсменов, которые представляли Украину, была представительница Сумской области - Таисия Марченко, которая выступает в паре со спортсменкой из Днепропетровской области. Девушки заняли первое место. Таисия является воспитанницей коммунального заведения «Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 2» г. Сумы, тренеры - Виктория Коржова и Наталья Черняк.