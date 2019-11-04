Сумской бодибилдер получил очередную награду Двукратный чемпион мира по бодибилдингу сумчанин Юрий Зимогляд получил заслуженную награду от Международной федерации бодибилдинга.

«Моё самое высокое спортивное достижение! (на данный момент☺).

Награда за первое место в мировом рейтинге IFBB категории #Classicphysique от Международной федерации бодибилдинга и фитнеса @ifbb_official, из рук президента ФББУ Делиева Игоря Анатольевича.

Спасибо большое всем, кто помогал мне в достижении этой цели!», - написал он в Фейсбуке.