Сумской бодибилдер получил очередную награду

«Моё самое высокое спортивное достижение! (на данный момент☺).
Награда за первое место в мировом рейтинге IFBB категории #Classicphysique от Международной федерации бодибилдинга и фитнеса @ifbb_official, из рук президента ФББУ Делиева Игоря Анатольевича.
Спасибо большое всем, кто помогал мне в достижении этой цели!», - написал он в Фейсбуке.
В Черкассах проходит чемпионат Украины по бодибилдингу и фитнесу....
Серебряный призер чемпионата Украины по бодибилдингу Татьяна Москаленко стала мастером спорта....
В Братиславе прошел чемпионат мира по фитнесу....
Сегодня, 8 ноября, в Объединенных Арабских Эмиратах стартовал чемпионат мира по бодибилдингу....
2 ноября в Виченце (Италия) прошел еще один турнир о бодибилдингу TROFEO DUE TORRI....