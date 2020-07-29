В Сумах стартовал текущий ремонт дорог С сегодняшнего дня, 27 апреля, в Сумах начался средний текущий ремонт дорог.

До сих пор из-за неблагоприятных погодных условий КП «Дорремстрой» проводило только ямочный аварийный ремонт дорожного покрытия холодным асфальтом.

Теперь же параллельно с ямочным ремонтом (на этой неделе он продолжается по ул. Ковпака, проспекту Курскому и ул. Пограничной), начались и подготовительные работы к среднему текущему ремонту.

А именно - производится установка бортового камня на ул. Кондратьева (верхняя часть улицы), на участке от ул. Гамалия до поворота на ул. Лебединскую, а также - на самой ул. Лебединской.

В 2021 году на текущий ремонт дорог в бюджете Сумской громады предусмотрено, как и в прошлом году, 75 млн грн.

Среди крупнейших объектов в планах этого года - окончание работ по ул. Харьковской и ремонт ул. 20 лет Победы с расширением проезжей части на участке от ул. Петропавловской до ул. Г.Кондратьева.

Всего в перечне на текущий ремонт в этом году - более 20 улиц. Но без выделения дополнительного финансирования сделать их все будет невозможно, жалуются в КП «Дорремстрой».