Шосткинский акробат в ТОП-5 на Всемирных соревнованиях

Воспитанник КДЮСШ «Барса» Евгений Тарасенко в финале завоевал пятое место. Диана Денисова и Елена Арина 9 и 10 места, Артем Великоконь - 17 место, София Бучинская - 31 место.
В г. Пезаро (Италия) прошел чемпионат Европы по спортивной акробатике среди взрослых и юниоров 13-19 лет....
14-18 сентября в Николаеве состоялся открытый Кубок Украины и Всеукраинские соревнования по прыжкам на акробатической дорожке....
4-8 мая в Дрогобыче (Львовской области) проходил чемпионат Украины среди юношей и девушек и открытые Всеукраинские соревнования среди возрастных групп...
21-25 апреля в г. София (Болгария) состоялся этап Кубка мира по спортивной акробатике....
23-27 сентября в Геническе состоялись Кубок Украины и Всеукраинские соревнования среди спортсменов детско-юношеских спортивных школ и клубов по прыжкам на...