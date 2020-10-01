Шосткинский акробат в ТОП-5 на Всемирных соревнованиях В Баку (Азербайджан) прошли Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, в которых приняли участие спортсмены из 32 стран.

Воспитанник КДЮСШ «Барса» Евгений Тарасенко в финале завоевал пятое место. Диана Денисова и Елена Арина 9 и 10 места, Артем Великоконь - 17 место, София Бучинская - 31 место.