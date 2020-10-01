Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:13195

Шосткинский акробат в ТОП-5 на Всемирных соревнованиях

В Баку (Азербайджан) прошли Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, в которых приняли участие спортсмены из 32 стран.

Воспитанник КДЮСШ «Барса» Евгений Тарасенко в финале завоевал пятое место. Диана Денисова и Елена Арина 9 и 10 места, Артем Великоконь - 17 место, София Бучинская - 31 место.

Спорт Акробатика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумская акробатка стала чемпионкой Европы
05.10.2021 12:07

Сумская акробатка стала чемпионкой Европы

В г. Пезаро (Италия) прошел чемпионат Европы по спортивной акробатике среди взрослых и юниоров 13-19 лет....

Шосткинские акробаты отличились на Кубке Украины
22.09.2021 10:09

Шосткинские акробаты отличились на Кубке Украины

14-18 сентября в Николаеве состоялся открытый Кубок Украины и Всеукраинские соревнования по прыжкам на акробатической дорожке....

Шосткинские акробаты отличились на чемпионате Украины
11.05.2021 13:56

Шосткинские акробаты отличились на чемпионате Украины

4-8 мая в Дрогобыче (Львовской области) проходил чемпионат Украины среди юношей и девушек и открытые Всеукраинские соревнования среди возрастных групп...

Сумская акробатка получила награду Кубка мира
27.04.2021 16:22

Сумская акробатка получила награду Кубка мира

21-25 апреля в г. София (Болгария) состоялся этап Кубка мира по спортивной акробатике....

Шосткинские акробаты отличились в Геническе
01.10.2020 14:50

Шосткинские акробаты отличились в Геническе

23-27 сентября в Геническе состоялись Кубок Украины и Всеукраинские соревнования среди спортсменов детско-юношеских спортивных школ и клубов по прыжкам на...

Новости

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 151 человека
Сегодня 08:54
Що таке натуральні продукти та чому їх потрібно їсти ®
Сегодня 12:57
В Сумах могут разрешить торговать елками только на трех рынках
Сегодня 12:41
Шосткинский акробат в ТОП-5 на Всемирных соревнованиях
Сегодня 12:13
МСК «Сумчанка» продолжает лидировать
Сегодня 11:37
В Белополье дали 5 лет пьяному водителю, сбившему насмерть на тротуаре бывшую учительницу
Сегодня 11:01
В Лебедине пьяный водитель пытался подкупить полицейских (видео)
Сегодня 10:50
В Сумах полицейские поймали продавщицу нелегальных сигарет
Сегодня 10:13
На Сумщине проверят законность использования земель
Сегодня 09:39
На Сумщине пьянка закончилась убийством
Сегодня 09:32
Сумские футзалисты претендуют на участие в матче всех звезд
Сегодня 09:04
Сумська міська галерея запрошує на виставку Дар’ї Безкостої
Сегодня 08:32
view counter
view counter

Статьи

Лучшие и худшие алкогольные напитки для вечеринки
Сегодня 13:15
Остерігайтеся шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тис. грн щепленим громадянам!
Сегодня 13:04
5 соціально-трудових гарантій для осіб з інвалідністю
Вчера 11:49
Кисневі концентратори у Сумській громаді перебувають на складі
Вчера 11:22
Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?
Вчера 09:50
Украина 6 декабря ужесточает карантин для невакцинированных. Что и как теперь будет работать в «желтых» зонах
Вчера 08:33
До кінця 2021 року повністю вакцинуються лише 38% українців
05.12.2021 09:57
Как заказать авиабилеты дешево и без проблем
03.12.2021 19:04
Мінімум 1055 грн. «коштуватиме» нелегальна новорічна ялинка
02.12.2021 10:42
Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російської Федерації, - Кличко на «Діалогах про гідність» у річницю побиття студентів ®
01.12.2021 13:14
НАШ КРАЙ: Медицина має бути для людей, а не для «маршрутів»
01.12.2021 12:01
Так мы долго будем “грести” из “красной зоны”. Или медицина по-сумски
30.11.2021 18:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.