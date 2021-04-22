На Сумщине 700 новых случаев заболевания коронавирусом: 19 летальных (подробности) По состоянию на 22 апреля в Сумской области 70 204 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 700 человек (Белопольский район - 30, Бурынский район - 30, Великописаревский район -7, Глухов - 32, Глуховский район - 16, Конотоп - 40, Конотопский район - 10, Краснопольский район - 33, Кролевецкий район - 31, Лебедин – 17, Лебединский район - 18, Недригайловский район - 8, Ахтырка - 20, Ахтырский район - 3, Путивльский район - 21, Ромны - 37, Роменский район - 20, Середина-Будский район - 10, Сумы - 190, Сумской район - 41, Тростянецкий район - 9, Шостка - 66, Шосткинский район - 6, Ямпольский район - 5).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1042 летальных случая, из них за минувшие сутки - 19 (Глуховский район - 1, Конотоп - 1, Недригайловский район - 2, Ромны - 2, Роменский район - 3, Сумы - 6, Сумской район - 1, Шостка - 2, Шосткинский район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 58 229 человек, из них за минувшие сутки - 430 (Лебединский район - 6, Великописаревский район - 5, Глухов - 56, Глуховский район - 11, Конотоп - 85, Краснопольский район - 2, Кролевецкий район – 14, Лебедин – 28, Лебединский район - 9, Недригайловский район - 5, Ахтырка - 1, Ахтырский район - 5, Путивльский район - 14, Ромны – 30, Роменский район - 7, Середина-Будский район - 10, Сумы - 79 , Сумской район - 24, Шостка - 33, Шосткинский район - 3, Ямпольский район - 3).