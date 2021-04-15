Депутат Тростянецкого горсовета сложил мандат 21 апреля состоялось 4-е пленарное заседание 7-й сессии Тростянецкого городского совета.

В повестке дня среди прочих вопросов был и вопрос «О сложении мандата депутата от партии «Наш край» Гребельного Сергея Игоревича». Учитывая соответствующую заявку об отказе от депутатства по собственному желанию собравшиеся проголосовали «за» такое решение.

Гребельный Сергей Игоревич был избран депутатом Тростянецкого городского совета 25 октября 2020 года по 3-му избирательному округу (СШ№3, с.Билка, с.Грузское, с.Олексино, с.Микитовка, с.Вишневое, с.Криничное, с.Печины, с.Семереньки, с.Поляна, с.Ницаха, с.Дерновое, с.Солдатское, с.Крамчанка). На выборах за кандидата проголосовало 40 человек, пишет Тростянец.инфо.