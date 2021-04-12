Сумские маршрутчики обратились к мэру с открытым письмом Сумские частные перевозчики обратились с открытым письмом к мэру Сум Александру Лысенко по поводу критической ситуации с общественным транспортом в городе.

«Уважаемый Александр Николаевич, на Ваш пост в Фейсбуке мы, перевозчики, которые работают на постоянных городских маршрутах в городе Сумы, решили обратиться Вам с открытым письмом.

То, что мы прочитали в этом посте, нас не удивило, нас шокировало. У нас сложилось такое впечатление, что Вы совсем не знаете истинного положения, в котором сейчас оказался весь общественный транспорт города. Мало того, что наши предприятия уже второй год работают в условиях карантина, и сейчас находимся уже второй раз в условиях жестокого локдауна, когда наши предприятия находятся на грани полной остановки, так еще начиная с 2014 года, когда Вы пришли к власти, все вопросы относительно работы общественного транспорта решаются не в экономической, а исключительно в политической плоскости. Вас совсем не беспокоит вопрос, как будет работать общественный транспорт и как людям доехать туда, куда им нужно, а главное, что скажут «общественные деятели», которым безразлично, как работает общественный транспорт, потому что большинство из них ездит на собственных авто, а главное для них - это пиар на данном вопросе. Вот так и случилось, что мы стали заложниками в этой ситуации.

Кому, как не Вам, известно, что вопрос с рассмотрением экономически обоснованных тарифов у нас в городе рассматривался последним не только в Украине, но даже в области. Ни разу, когда Вы находитесь у власти, не был принят экономически обоснованный тариф, все время из расчетов исключалась инвестиционная составляющая, на всех заседаниях исполкома, с голоса, безосновательно, принимались какие-то дополнительные льготные категории, которые ездили, и продолжают ездить по тарифам, которые придумывал один из членов исполкома (обычно сам мэр – Ред.).

Все, у кого есть здравый смысл, понимали, что власть просто тянет время, чтобы, пока частные предприятия перевозят основную часть жителей города, они смогли развить коммунальный транспорт, а затем выбросить их из этой сферы, несмотря на то, что это тысячи рабочих мест, и не просто рабочих мест, а за каждым стоит отдельная семья, на это никто не обращает внимание, главное - это пиар и собственный рейтинг. Но на самом деле что-то пошло не так.

За эти годы коммунальный транспорт был дотирован на более чем 700 миллионов гривен, не считая средств, которые были использованы на покупку нового транспорта, кстати количество транспорта не изменилось, сколько приобрели новых единиц транспорта, столько списали старых, а улучшения в работе коммунального транспорта не очень видно. Коммунальное предприятие взяло на себя обслуживание двух районов города, не позволив там ничего делать частному транспорту, - это Барановка (на самом деле на Барановку есть 4 частных маршрута – Ред.) и Басы, и это два района, в которых у жителей есть проблемы с общественным транспортом.

А сейчас вы в своем посте пишете, что все желающие дальше работать в городе, должны купить транспорт большой или средней вместимости. А вам известно, что один автобус средней вместимости стоит 80 тысяч долларов, а автобус большой вместимости 200 тысяч долларов, то есть кто-то должен инвестировать в данную отрасль города больше 20 миллионов долларов, а это 500-600 миллионов гривен. Мы уже не говорим о том, что интервал движения будет 15-20 минут, а стоимость проезда, учитывая тот пассажиропоток, который сейчас, будет не менее 15 гривен, нам интересно, кто согласен инвестировать в город, в котором частный транспорт стоит на грани выживания, такие очень большие средства.

Скажите, Вы и все Ваши советники и заместители действительно считаете, что город с его бюджетом в 4 миллиарда гривен (на самом деле меньше 3 – Ред.), планирует приобрести 12-15 автобусов, а частные перевозчики должны приобрести 150-200 автобусов».