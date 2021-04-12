Мэр Сум трудоустроил еще одного лояльного депутата горсовета Депутат Сумского горсовета Александр Кисиль стал начальником управления ЖКХ департамента инфраструктуры города Сумского горсовета.

27-летний депутат Сумского горсовета от партии «Сила и честь» Александр Кисиль, который был замечен в подыгрывании во время голосований в горсовете промэрской фракции «Батькивщина», получил новую работу. Выбирался депутатом он, будучи юристом ООО «Автопорт-Сервис». А теперь стал начальником управления ЖКХ департамента инфраструктуры города Сумского горсовета.

На своем старом месте работы он заработал за 2020 год аж 9600 грн, правда, по совместительству в ЧМПП «Юнита» 218 тыс. грн. Теперь же его доходы явно возрастут, так как зарплата чиновника такого ранга будет около 30 тыс. грн в месяц.