Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах? Статистику предоставила сегодня, 19 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в 5-й горбольнице лечатся 220 человек, 115 на кислородной поддержке, 14 в отделении интенсивной терапии, 6 на аппаратах ИВЛ.

В 4-й больнице 31 пациент, 22 получают кислород свободным потоком, 3 на неинвазивной вентиляции легких.

В Центральной городской больнице 45 пациентов, 21 на кислородной поддержке, 1 на ИВЛ.

В детской больнице 24 пациента, 5 в интенсивной терапии, дышат самостоятельно, также 15 человек с другими инфекционными патологиями.

Всего в городских больницах осталось 21 свободное место для взрослых, все с кислородом и 76 для детей, 61 с кислородом.

Кроме того, сумчане лечатся в областном центре инфекционных болезней – 53, 51 из них на кислородной поддержке, 2 в интенсивной терапии на ИВЛ.

В областном госпитале для ветеранов 82 пациента, получают кислород свободным потоком 57, 6 в интенсивной терапии, 2 на ИВЛ.

В Сумской районной больнице 38 сумчан, 35 на кислородной поддержке, 1 в интенсивной терапии на ИВЛ.

В областной больнице 87 сумчан, в интенсивной терапии 4 на ИВЛ.