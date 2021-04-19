На Сумщине 68 970 случаев заболевания коронавирусом: подробности По состоянию на 19 апреля в Сумской области 68970 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 206 человек (Белопольский район - 20, Глухов - 4, Конотоп - 37, Конотопский район - 10, Лебедин – 15, Лебединский район - 25, Ахтырка - 10, Сумы - 82, Сумской район - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 991 летальный случай, из них за минувшие сутки - 1 (Лебединский район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 56398 человек, из них за минувшие сутки - 115 (Белопольский район - 9, Глухов - 5, Краснопольский район - 2, Лебедин - 1, Сумы - 91, Сумской район - 7).