Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:36257

Перестало биться сердце участника штурма Берлина, легендарного шосткинца Юрия Васильева

В 1 час ночи 15 апреля на 99 году жизни перестало биться сердце легендарного человека – Юрия Романовича Васильева, который с 2010 г. до сегодняшнего дня возглавлял Шосткинскую общественную организацию инвалидов и вдов инвалидов Великой Отечественной войны, старейшего руководителя общественных формирований Украины и всего мира.

Юрий Васильев родился 1 декабря 1922 в г. Шостка и всю жизнь прожил на одной и той же улице – Депутатской. После окончания ремесленного училища юноша работал токарем на заводе №9. В 1941 г. Юрий Романович был эвакуирован в Новосибирск, где точил снаряды на одном из военных заводов, пишет Shostka News.

В июне 1942 г., с трудом добившись освобождения от брони, Ю. Васильев был зачислен в Юргинское училище младших командиров. В свой первый бой командир отделения связи и артиллерийской разведки 46-го артполка, далее 1-й корпусной артиллерийской бригады сержант Васильев вступил в августе 1943 г. на южном анфасе Курской битвы. Юный командир сражался с фашистами на Брянском, Карельском и 1-м Украинском фронтах, участвовал в Брянской операции, освобождал Карелию, Украину и Польшу. Ему приходилось проползать на нейтральную территорию и, становясь мишенью для врага, корректировать огонь артиллерии. Дважды он чуть было не попал в плен вражеских групп захвата, но оба раза смог отбиться и вырваться из клещей.

Летом 1944 г. во время Львовско-Сандомирской наступательной операции наш земляк отличился при прорыве Сандомирского укрепрайона, где в составе десанта форсировал Вислу и удачно корректировал огонь артиллеристов. При освобождении Нижней Силезии сержант Васильев был ранен. После выздоровления в составе 50-й гвардейской Краснознаменной армейской пушечной артиллерийской бригады Ю. Васильев принимал участие в разгроме фашистских войск в Силезии и штурме Берлина, корректируя огонь своих орудий прямо с берлинских улиц. Побывать возле Рейхстага он не успел – спасая восставший народ Чехословакии Юрий Романович принимал участие в штурме Дрездена и вражеских укреплений в Рудных горах, освобождении Теплице, Праги и других городов Чехии.

Демобилизовался гвардии старший сержант Васильев Ю.Р. в июне 1946 г.В мирное время Ю. Васильев окончил Киевский горный техникум, работал механиком на шахтах Донбасса, строил ТЭЦ Шосткинского ПО «Свема и был одним из её инженеров. В 1992 г. вышел на пенсию.

Находясь на пенсии, фронтовик посвятил свою жизнь общественной работе. Несколько лет избирался членом совета и контрольно-ревизионной комиссии общественной организации инвалидов и вдов инвалидов Великой Отечественной войны, а в 2010 г. избран ее председателем. Основную часть своего времени Юрий Романович отдавал социальной защите ветеранов войны и патриотическому воспитанию молодых защитников Отечества, оказывал другим ветеранским формированиям в организации их работы и своим трудолюбием, усердием, инициативой и напором удивлял молодёжь.

Под его добросовестным и умелым руководством Шосткинская организация достигла весомых успехов и на VI съезде инвалидов войны Украины в 2014 г. была признана лучшей в государстве. За боевые, трудовые и общественные заслуги Васильев Ю.Р. награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны II степени, «За мужество» III ст. и Б. Хмельницкого III ст., медалью «За отвагу» и ещё 20 медалями. Юрий Романович удостоен высшей награды органов местного самоуправления – «Почетный знак г. Шостка».

– Прощай, журавлик! Ты улетел, однако оставил на земле добрый след: мудрость и спасённые тобой души, щедрые поля, развивающийся до недавнего времени город, построенную тобой и поныне обогревающую нас ТЭЦ, – написал на своей странице в Фейсбук Сергей Шишков.

 
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 66 916 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:50
Кому в Сумах сегодня отключили воду?
Сегодня 10:40
Перестало биться сердце участника штурма Берлина, легендарного шосткинца Юрия Васильева
Сегодня 10:36
В Конотопе ослабили карантин
Сегодня 10:20
На Сумщине громаде вернули водоем стоимостью 15 млн грн
Сегодня 09:47
У Сумській бібліотеці навчали мистецтву писанкарства
Сегодня 09:41
Сумчан приглашают к обсуждению проекта реконструкции детского парка «Сказка»
Сегодня 09:18
Ситуация с коронавирусом в Украине
Сегодня 09:08
Сумские школьники могут выиграть 50 000 гривен за знания правил безопасности дорожного движения
Сегодня 08:35
Сумський прикордонний загін інформує про порядок використання маломірних суден та інших плавзасобів в прикордонні
Сегодня 08:03
Сумчане возмущаются заоблачными счетами за тепло в марте
Вчера 20:40
Гибель плода у больной COVID-19: сумская полиция открыла производство
Вчера 20:10
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Один щит — масса возможностей для рекламы
Вчера 15:55
Чим небезпечні укуси кліщів і як вберегтися від них?
13.04.2021 12:40
В епіцентрі боротьби: сумські журналісти побували у відділенні, де лікують хворих на Covid-19
12.04.2021 18:03
На Сумщине коронавирусная статистика идет вниз: итоги недели
12.04.2021 15:09
Долги за коммунальные услуги: какую ответственность несут потребители
09.04.2021 16:09
На народного депутата України від Сумщини готується замах на вбивство
07.04.2021 08:51
Может ли частный детский сад обеспечить качественное дошкольное образование
06.04.2021 17:10
Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
05.04.2021 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
05.04.2021 16:14
Мэр Сум и его молодая команда: кто самый богатый?
05.04.2021 09:42
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
02.04.2021 17:01
Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
01.04.2021 18:36
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.