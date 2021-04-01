Перестало биться сердце участника штурма Берлина, легендарного шосткинца Юрия Васильева В 1 час ночи 15 апреля на 99 году жизни перестало биться сердце легендарного человека – Юрия Романовича Васильева, который с 2010 г. до сегодняшнего дня возглавлял Шосткинскую общественную организацию инвалидов и вдов инвалидов Великой Отечественной войны, старейшего руководителя общественных формирований Украины и всего мира.

Юрий Васильев родился 1 декабря 1922 в г. Шостка и всю жизнь прожил на одной и той же улице – Депутатской. После окончания ремесленного училища юноша работал токарем на заводе №9. В 1941 г. Юрий Романович был эвакуирован в Новосибирск, где точил снаряды на одном из военных заводов, пишет Shostka News.

В июне 1942 г., с трудом добившись освобождения от брони, Ю. Васильев был зачислен в Юргинское училище младших командиров. В свой первый бой командир отделения связи и артиллерийской разведки 46-го артполка, далее 1-й корпусной артиллерийской бригады сержант Васильев вступил в августе 1943 г. на южном анфасе Курской битвы. Юный командир сражался с фашистами на Брянском, Карельском и 1-м Украинском фронтах, участвовал в Брянской операции, освобождал Карелию, Украину и Польшу. Ему приходилось проползать на нейтральную территорию и, становясь мишенью для врага, корректировать огонь артиллерии. Дважды он чуть было не попал в плен вражеских групп захвата, но оба раза смог отбиться и вырваться из клещей.

Летом 1944 г. во время Львовско-Сандомирской наступательной операции наш земляк отличился при прорыве Сандомирского укрепрайона, где в составе десанта форсировал Вислу и удачно корректировал огонь артиллеристов. При освобождении Нижней Силезии сержант Васильев был ранен. После выздоровления в составе 50-й гвардейской Краснознаменной армейской пушечной артиллерийской бригады Ю. Васильев принимал участие в разгроме фашистских войск в Силезии и штурме Берлина, корректируя огонь своих орудий прямо с берлинских улиц. Побывать возле Рейхстага он не успел – спасая восставший народ Чехословакии Юрий Романович принимал участие в штурме Дрездена и вражеских укреплений в Рудных горах, освобождении Теплице, Праги и других городов Чехии.

Демобилизовался гвардии старший сержант Васильев Ю.Р. в июне 1946 г.В мирное время Ю. Васильев окончил Киевский горный техникум, работал механиком на шахтах Донбасса, строил ТЭЦ Шосткинского ПО «Свема и был одним из её инженеров. В 1992 г. вышел на пенсию.

Находясь на пенсии, фронтовик посвятил свою жизнь общественной работе. Несколько лет избирался членом совета и контрольно-ревизионной комиссии общественной организации инвалидов и вдов инвалидов Великой Отечественной войны, а в 2010 г. избран ее председателем. Основную часть своего времени Юрий Романович отдавал социальной защите ветеранов войны и патриотическому воспитанию молодых защитников Отечества, оказывал другим ветеранским формированиям в организации их работы и своим трудолюбием, усердием, инициативой и напором удивлял молодёжь.

Под его добросовестным и умелым руководством Шосткинская организация достигла весомых успехов и на VI съезде инвалидов войны Украины в 2014 г. была признана лучшей в государстве. За боевые, трудовые и общественные заслуги Васильев Ю.Р. награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны II степени, «За мужество» III ст. и Б. Хмельницкого III ст., медалью «За отвагу» и ещё 20 медалями. Юрий Романович удостоен высшей награды органов местного самоуправления – «Почетный знак г. Шостка».

– Прощай, журавлик! Ты улетел, однако оставил на земле добрый след: мудрость и спасённые тобой души, щедрые поля, развивающийся до недавнего времени город, построенную тобой и поныне обогревающую нас ТЭЦ, – написал на своей странице в Фейсбук Сергей Шишков.