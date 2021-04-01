Кому в Сумах сегодня отключили воду? Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. Привокзальная, 10, ул. Псельская, 8, ул. Леваневского, 26 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. А. Береста, 5, ул. Заливная, 11 (замена стояков холодной и горячей воды в квартирах), пр-т М. Лушпы, 47 (установка счетчиков горячей и холодной воды в квартире), ул. Прокофьева, 30 (замена полотенцесушителя в квартире), ул. Котляревского, 2/9 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Ковпака, 77А (замена кранов горячей воды в квартире), ул. Ремесленная, 10 (замена кранов холодной воды в квартире).