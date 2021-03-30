Сумчанам изменили правила расчета за газ Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила, что всех бытовых потребителей газа автоматически переведут на годовой контракт с 1 мая.

Такое решение приняли на заседании регулятора 7 апреля.

По словам главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, такое нововведение избавит потребителей от ценовой турбулентности. Цена будет одинаковой, начиная с 1 мая и по 30 апреля 2022 года.

То есть поставщики установят цену на газ, которая будет действовать для их клиентов в течение года. По решению Нацкомиссии, все газоснабжающие компании должны до 25 апреля опубликовать на своих сайтах цены на газ для населения по годовому контракту.

По словам Тарасюка, регулятор, несмотря на принцип свободного ценообразования на годовой продукт, будет контролировать ценовую политику поставщиков.

В НКРЭКУ отметили, что в течение действия летнего контракта поставщикам не запрещено менять цену в сторону снижения, но запрещено увеличивать ее.

Стоит помнить, что в Украине работает рынок газа, поэтому если вас не устраивает цена или другие условия вашего поставщика, вы можете поменять его.

Напомним: правительство после массовых протестов установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр (сейчас тариф составляет от 6,99 до 10,8 гривны). Такая цена действовала с 1 февраля и до 31 марта, затем ее продлили до 1 мая. Кроме того, НКРЭКУ снизила максимальный тариф на распределение (доставку) газа до 1,79 гривны за кубометр.

Однако фиксированная цена не вписывается в модель свободного рынка газа, поэтому это была только временная мера (которая, в частности, нарушает наши обязательства перед МВФ). И теперь Украина возвращается к рыночному ценообразованию, однако если раньше поставщики могли менять цену на газ каждый месяц, то теперь «по умолчанию» будут действовать годовые контракты. Если же вы захотите вернуться к месячным тарифам, вы можете это сделать, подав заявку поставщику.