В Сумах стартовал чемпионат Украины по футзалу среди студентов (трансляция)

В турнире принимают участие 6 команд, которые играют в двух группах.
Результаты первого игрового дня
Харьковский национальный университет им. Каразина — Запорожский национальный университет — 5:1
Ивано-Франковский профильный колледж физического воспитания — Национальный педагогический университет им. Драгоманова — 2:3
14.00. Запорожский национальный университет — Сумский государственный педагогический университет им. Макаренко — 4:3
Голы: Быковский, 25, Дм. Мандычев, 32, 38, 40 — Пимоненко, 6, 14, Кончаков, 38
Сумский государственный университет — Национальный педагогический университет им. Драгоманова — 1:5
Голы: Голыбин, 20 — Васалатий, 4, 30, 36, 38, Семенченко, 38
Положение команд. Группа А
ХНУ им. Каразина 3 очка (1 матч)
ЗНУ 3 очка (2 матча)
СДПУ 0 очков (1 матч)
Группа В
НПУ им. Драгоманова 6 очков (2 матча)
ИФПКФК 0 очков (1 матч)
СумДУ 0 очков (1 матч)
Сегодня продолжение игр в группах и полуфиналы, в пятницу – финалы.
8 апреля
09:00. Группа А. СумГПУ им. Макаренко - ХНУ им. Каразина
11:00. Группа В. СумГУ – ИФКФВ НУФВСУ
14:00. 1/2 финала (1 место группы А - 2 место группы В)
16:00. 1/2 финала (1 место группы В - 2 место группы А)