В Сумах стартовал чемпионат Украины по футзалу среди студентов (трансляция) 7 апреля в Сумах стартовал чемпионат Украины по футзалу среди студентов.

В турнире принимают участие 6 команд, которые играют в двух группах.

Результаты первого игрового дня

Харьковский национальный университет им. Каразина — Запорожский национальный университет — 5:1

Ивано-Франковский профильный колледж физического воспитания — Национальный педагогический университет им. Драгоманова — 2:3

14.00. Запорожский национальный университет — Сумский государственный педагогический университет им. Макаренко — 4:3

Голы: Быковский, 25, Дм. Мандычев, 32, 38, 40 — Пимоненко, 6, 14, Кончаков, 38

Сумский государственный университет — Национальный педагогический университет им. Драгоманова — 1:5

Голы: Голыбин, 20 — Васалатий, 4, 30, 36, 38, Семенченко, 38

Положение команд. Группа А

ХНУ им. Каразина 3 очка (1 матч)

ЗНУ 3 очка (2 матча)

СДПУ 0 очков (1 матч)

Группа В

НПУ им. Драгоманова 6 очков (2 матча)

ИФПКФК 0 очков (1 матч)

СумДУ 0 очков (1 матч)

Сегодня продолжение игр в группах и полуфиналы, в пятницу – финалы.

8 апреля

09:00. Группа А. СумГПУ им. Макаренко - ХНУ им. Каразина

11:00. Группа В. СумГУ – ИФКФВ НУФВСУ

14:00. 1/2 финала (1 место группы А - 2 место группы В)

16:00. 1/2 финала (1 место группы В - 2 место группы А)