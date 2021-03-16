В Сумах полиция задержала магазинного вора по горячим следам Благодаря четкому взаимодействию подразделений Управления полиции охраны и патрульной полиции, минувшей ночью в Сумах, в течение считанных минут был задержан магазинный вор.

Около четырех часов утра на пульт централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Сумской области поступил сигнал «Тревога» о срабатывании охранной сигнализации в одном из магазинов областного центра. Информация немедленно была передана группам реагирования полиции охраны и другим нарядам полиции, которые в ту ночь осуществляли патрулирование города Сумы. Уже через полторы минуты после получения сообщения наряд полиции охраны прибыл на место вызова.

Подъезжая, правоохранители увидели, как через окно из помещения магазина выпрыгнули двое мужчин и побежали, пытаясь оторваться от преследователей и скрыться во дворах. Но убежать не удалось. Путь к бегству перекрыли сотрудники Управления патрульной полиции, которые прибыли на помощь, и задержали одного из беглецов. Им оказался 35-летний житель областного центра.

Злоумышленника доставили в Сумское районное управление полиции, а затем, просматривая записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении магазина, правоохранители выяснили, что воры, через окно попали в помещение, находились внутри не более чем полторы минуты и пытались завладеть деньгами из кассы магазина. Действовали быстро, ведь знали, что сработала сигнализация. Воры пытались сломали даже сейф, однако денег так и не нашли, поэтому в сердцах бросили сейф на пол и оставили место преступления.

В полиции открыли уголовное производство по ст..15 ч. 2 «Покушение на преступление» и по ст. 185 ч. 3 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время полиция разыскивает его сообщника, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.