Во взрывах на арсенале в Балаклее, где погибли двое военных из Ахтырки, подозревают экс-майора ВСУ По делу о взрывах на технической территории военной части в Балаклее, которые произошли в 2019 году, появился подозреваемый - бывший майор Вооруженных сил Украины.

Мужчину подозревают в небрежном отношении к военной службе, пишет Суспільне.

Подозрение ему объявили 17 марта, сообщили на странице в Фейсбуке специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.

«По данным следствия, 15.11.2019 в результате небрежного отношения к службе офицера на технической территории военной части в городе Балаклея Харьковской области произошли взрывы элементов ЗРК ЗМ9 «Куб», - сообщает ведомство.

В результате взрывов погибли трое военных (двое из Ахтырки). Ранения получили четверо военнослужащих. «Они были задействованы в разминирования и загрузке этих взрывоопасных предметов в воинской части», - напоминает прокуратура.

Экспертиза подтвердила, что военные погибли и получили ранения из-за халатности майора. Ему должны избрать меру пресечения - прокуратура будет просить взять его под стражу.

Досудебное расследование по факту взрывов на территории воинской части в Балаклее продолжается, следствие проверяет «действия или бездействие» других военных должностных лиц.

Подозреваемому грозит до семи лет заключения.

Напомним: взрыв в Балаклее произошел в ноябре 2019 года. 15 ноября на технической территории военных складов воинской части А1352 проводили плановую работа по разминированию технической территории и загрузки боеприпасов на технику. Во время чего произошло детонирование, возгорание и три взрыва.

ГБР квалифицировало дело как небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее существенный вред, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание от пяти до семи лет заключения.