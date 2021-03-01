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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 22:01314

Сумские биатлонисты не попали в персьют на Кубке мира

Второй спринт дня в чешском Нове-Место подарил еще более захватывающую борьбу, чем четырьмя часами ранее у женщин!

В мужской гонке первую тройку на финише разделили менее пяти секунд – и это при том, что во второй раз в сезоне места на подиуме не достались ни одному из норвежцев, пишет biathlon.com.ua.

Хотя Йоханнес Бё и был традиционно вне конкуренции на лыжне, но стрельба у лидера Кубка мира во второй половине сезона разладилась совсем. Три (!) промаха в спринте не оставляли шансов на подиум, и в итоге Йоханнес в спринте казался только 11-м. Его конкурент в общем зачете Стурла Легрейд до последних сотен метров боролся за попадание на подиум, но в итоге сумел стать только лучшим из норвежцев – четвертый.

А призовую тройку составили Симон Дестьё, Себастьян Самуэльссон и Арнд Пайффер – все трое идеально отработали на огневых рубежах, и на последнем круге подарили увлекательный спектакль в борьбе за победу! Первым свой график показал немец, и его более ранний стартовый номер сыграл злую шутку: соперники и на выходе со стадиона имели перед ним минимальный задел, и на протяжении последнего круга лишь на какие-то мгновения, но постоянно увеличивали гандикап. Арнд остался третьим, уступив в конечном счете менее пяти секунд!

А вот швед с французом устроили настоящую карусель в определении победителя спринта! Началось с того, что на выходе со стойки у Дестьё и Самуэльссона было абсолютно одинаковое время! На следующей отсечке Себастьян на полсекунды вырвался вперед! Но ни это преимущество, ни знание результата Симона, по графику которого шел скандинав, ему в итоге не помогло: Дестьё, продемонстрировавший свою силу две недели назад, став серебряным призером чемпионата мира, сегодня подтвердил этот уровень, шагнув еще на одну строчку вверх! И это – первая личная победа 29-летнего спортсмена в гонках Кубка мира!!!

Лучшим в украинской сборной сегодня стал Дмитрий Пидручный, который уже накануне в эстафете продемонстрировал отличные текущие кондиции. Показать такие же скорости второй день подряд у нашего капитана не получилось, но у Димы получился добротный старт, в котором он даже с одним промахом уступил времени победителя менее минуты и финишировал 15-м.

Второй из лидеров нашей сборной Артем Прима был несколько менее убедителен на дистанции – видимо, повреждение спины, из-за которой украинец пропустил вчерашнюю эстафету, оказалось более болезненным, чем предполагалось. В пассиве Артема так же один круг штрафа, но скоростью он уступил Пидручному почти сорок секунд, и закончил спринт за пределами зачетной зоны – 43-м.

Зато подстраховал уроженец Сумщины Артем Тищенко, стартовавший в самом подвале – 99-м и имеющий уже порядком разбитую трассу. На дистанции наш спортсмен действительно уступал немало, зато на стрельбище ему никто не помешал совладать с капризным чешским ветром и поразить все мишени! В итоге Артем во второй раз в сезоне заработал кубковые очки, и на этот раз не в любимой индивидуалке, а в совсем «непрофильном» спринте! 35—я позиция.

А вот еще у двоих сумчан стрельба не получилась: и Богдан Цымбал, и Антон Дудченко, очень похоже отработав вчерашние эстафетные этапы, так же синхронно провели и спринт. По одному промаху на каждой стрельбе и всего секундная разница в чистом ходе. Финишировали ребята в 0,3 секунды друг от друга, вот только этого результата не хватило даже для того, чтобы попасть в гонку преследования: 62-63 места.

После этой гонки еще более обострилась борьба в общем зачете. Стурла Легрейд сократил отставание от лидирующего Йоханнеса Бё до 19-ти очков и полон желания побороться за Большой хрустальный глобус уже в своем первом полном сезоне в Кубке мира! В составе Украины лучшим, на 27-м месте,  пока остается Артем Прима – за счет успешных выступлений на чемпионате мира. Однако Дмитрий Пидручный, похоже, оставил запас сил на концовку сезона и уже вернулся в топ-30.

Завтра восьмой этап Кубка мира в Нове-Место завершится гонками преследования.

Спринт. Мужчины

1.  Симон Дестьё (0+0)  22:58,0

2.  Себастьян Самуэльссон (0+0)  +2,4

3.  Арнд Пайффер (0+0)  +4,4

...

15.  Дмитрий Пидручный (1+0)  +52,7

35.  Артем Тищенко (0+0)  +1:25,6

44.  Артем Прима (1+0)  +1:35,5

62.  Богдан Цымбал (1+1)  +2:00,0

63.  Антон Дудченко (1+1)  +2:00,3

Спорт
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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