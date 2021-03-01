Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 22:22296

Сумские команды продолжают готовиться к сезону

Сегодня, 6 марта, команды с Сумщины провели ряд контрольных поединков в рамках подготовки к новому сезону.

На стадионе «Авангард» в Сумах прошел матч Зимнего кубка Михаила Фоменко между ФК «Сумы» и ФК «Велетень» (Глухов). Со счетом 3:2 победили сумчане, которые трижды отличились в первом тайме: Дмитрий Танчик (2), Ян Ковалевский (19) и Вадим Шаврин (32), а далее забивали только гости: Старченко (45) и Самусь (78).

Сейчас в турнире лидирует ФК «Альянс» (Липовая Долина) с 9 очками в трех играх, второе место занимает ФК «Тростянец» - 6 очков в трех матчах, третье - ФК «Сумы» с 3 очками в двух матчах, ФК «Виктория» (Николаевка) и ФК «Велетень» (Глухов) занимают четвертое и пятое места с 0 очков.

В Харькове в 1-м туре Кубка «Первая столица» ФК «Тростянец» встретился против ФК «Волчанск». Игра завершилась разгромом в пользу команды с Харьковщины 4:0.

В Турции на сборах липоводолинский «Альянс» провел очередной спарринг, на этот раз против вышгородского «Диназа», проиграв 1:2. Единственный гол за наших забил Лучик на 88-й минуте.

Спорт
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Лампы и светильники от Brille: на все случаи жизни
Вчера 19:13
Від народження до повноліття: права та обов’язки дітей у різному віці
05.03.2021 16:48
8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?
04.03.2021 16:45
ФК «Виктория» собирается вложить в сумской стадион 2-3 млн долларов
04.03.2021 15:19
Чи можливо повернути кошти та відшкодувати збитки за неякісно надані стоматологічні послуги?
04.03.2021 15:00
Обучение в элитной школе. Почему это стало необходимостью
03.03.2021 19:35
В марте повысят пенсии, но не всем
03.03.2021 16:34
Як записатися у чергу на вакцинацію проти COVID-19
03.03.2021 14:29
Мешканка Сумщини вимагає зустрічі із Зеленським, аби визволити сина з полону
02.03.2021 13:56
Сумчан попереджають про небезпеку на льоду
02.03.2021 10:43
Коронавирус на Сумщине: надвигается третья волна?
01.03.2021 11:44
На Сумщині шукають волонтерів Безоплатної правової допомоги
01.03.2021 11:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.