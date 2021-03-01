Сумские команды продолжают готовиться к сезону Сегодня, 6 марта, команды с Сумщины провели ряд контрольных поединков в рамках подготовки к новому сезону.

На стадионе «Авангард» в Сумах прошел матч Зимнего кубка Михаила Фоменко между ФК «Сумы» и ФК «Велетень» (Глухов). Со счетом 3:2 победили сумчане, которые трижды отличились в первом тайме: Дмитрий Танчик (2), Ян Ковалевский (19) и Вадим Шаврин (32), а далее забивали только гости: Старченко (45) и Самусь (78).

Сейчас в турнире лидирует ФК «Альянс» (Липовая Долина) с 9 очками в трех играх, второе место занимает ФК «Тростянец» - 6 очков в трех матчах, третье - ФК «Сумы» с 3 очками в двух матчах, ФК «Виктория» (Николаевка) и ФК «Велетень» (Глухов) занимают четвертое и пятое места с 0 очков.

В Харькове в 1-м туре Кубка «Первая столица» ФК «Тростянец» встретился против ФК «Волчанск». Игра завершилась разгромом в пользу команды с Харьковщины 4:0.

В Турции на сборах липоводолинский «Альянс» провел очередной спарринг, на этот раз против вышгородского «Диназа», проиграв 1:2. Единственный гол за наших забил Лучик на 88-й минуте.