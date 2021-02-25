Глуховского студента за угрозу убийством принудительно госпитализируют в психбольницу В Глуховский горрайонный суд поступило ходатайство дознавателя инспектора СД Глуховского ОП ГУНП в Сумской области, согласованное прокурором Глуховского отдела Шосткинской местной прокуратуры Ковалевой О.В. о применении принудительных мер медицинского характера в отношении юноши в виде госпитализации его в психиатрическую больницу с обычным наблюдением.

Ходатайство мотивируется тем, что он совершил общественно опасные деяния, подпадающие под признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 129 УК Украины (угроза убийства) при следующих обстоятельствах: 10 сентября 2020 года около 7.30 обвиняемый, находясь в коридоре общежития ГУЗ «Глуховское высшее профессиональное училище» в г. Глухове, в ходе конфликта с потерпевшим, возникшем на почве внезапно возникших неприязненных отношений, подошел вплотную к последнему и держа в правой руке нож-бабочка (балисонг) начал им размахивать и делать целенаправленные движения в направлении живота студента, выражая при этом угрозы осуществить над ним физическую расправу, то есть угрожал убийством, чем вызвал у пострадавшего восприятия данных действий, как реальной угрозы своей жизни.

Подобная ситуация сложилась и 29 сентября 2020 года около 20.30, когда юноша, находясь возле стадиона «Дружба» в г. Глухов, в ходе конфликта, держа в правой руке раскладной нож, стал им размахивать и делать целенаправленные движения в направлении туловища и лица, выражая при этом угрозы осуществить над ним физическую расправу.

В судебном заседании студент свою вину признал частично, не отрицал факта угроз в адрес потерпевшего с применением ножа, но при этом пояснил, что 10.09.2020 года в обеденное время в помещении общежития, во время возникшего конфликта с потерпевшим, тот первым начал ему угрожать кухонным ножом. Поэтому он вынужден был защищаться от действий «нападающего» с помощью своего ножа. А 29.09.2020 года в вечернее время, когда он со знакомыми отдыхал возле городского стадиона, где они употребляли спиртные напитки, кто-то неожиданно нанес ему удар сначала кулаком в лицо, а потом палкой по спине. Из-за этого он выхватил нож и для самозащиты стал им махать перед собой. Никому не угрожал, во время этих действий он никого убивать не хотел, а потому просит назначить ему амбулаторное лечение.

Однако по заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы от 19.11.2020 года № 307 следует, что на момент совершения инкриминируемых деяний и в настоящее время последний проявляет признаки несоциализированного расстройства поведения, состояние декомпенсации, не может осознавать свои действия и руководить ими. По своему психическому состоянию нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическую больницу с обычным наблюдением, пишет Глухов.инфо.