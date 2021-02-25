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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:58330

На Конотопщине фейковые банкиры поживились на 31 тыс. грн

Жертвами псевдобанкиров стали 60-летняя жительница Конотопа и 56-летняя жительница Путивля, которые пытаясь уберечь свои сбережения, перечислила на счет аферистов около 31 000 гривен.

В Конотопе за помощью в полицию обратилась 60-летняя местная жительница. Она рассказала, что накануне на ее мобильный телефон поступило SMS-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. Кроме того, в сообщении было указано номер телефона, по которому необходимо позвонить для ее разблокировки.

Она позвонила по указанному номеру, и ей ответил неизвестный мужчина. Он назвался сотрудником банка и сообщил, что для разблокировки банковской карты нужно назвать определенную информацию по карте и код, который придет в сообщении. Заявительница выполнила все инструкции собеседника и уже через некоторое время поняла, что общалась с мошенником, когда обнаружила отсутствие на счете 21000 гривен.

По аналогичной схеме аферисты выманили около 10 000 гривен и у 56-летней путивлянки.

По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Сейчас правоохранители принимают все необходимые меры для установления лиц злоумышленников и их местонахождения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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