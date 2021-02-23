На Сумщине пропал житель Одессы Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего Владимира Бударина.

Житель Одессы приехал в село Собичево Шосткинского района и с 10 февраля этого года его местонахождение неизвестно. Полицейские ведут поиски 54-летнего мужчину и обращаются за помощью к гражданам.

На вид Владимиру 55 лет, ростом 165 см, полного телосложения. Имеет темные волосы и светлые глаза. Был одет в темную куртку и темные брюки.

На розыск без вести пропавшего ориентирован личный состав полиции Шостки. Соответствующие ориентировки с описанием внешности и фотографией мужчины разосланы во все отделы и отделения полиции области.

Правоохранители призывают граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Владимира Бударина, просьба сообщить в Шосткинское районное управление полиции по адресу: г. Шостка, ул. Свободы, 67, или по телефону: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.