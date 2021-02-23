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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Членов преступной организации, которая незаконно сбывала шосткинский порох, будут судить

Злоумышленники через почтовые отправления продали свыше 4 тонн пороха на около 5 млн гривен. Им может грозить до 12 лет лишения свободы.

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве по 5 членам преступной организации.

Разоблачили злоумышленников оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции в июле 2020 года. Полицейские установили, что на протяжении 2019-2020 годов под видом легальной деятельности предприятия фигуранты организовали незаконный сбыт взрывчатого вещества на территории всей Украины через почтовые отправления.

Создала преступную организацию с целью личного обогащения жительница Шостки, 1964 года рождения. В соответствии с заранее разработанным преступным планом, злоумышленники наладили каналы поставок и сбыта пороха без предусмотренного законом разрешения на всей территории Украины.

Группировка характеризовалось предварительной организованностью в общее устойчивое объединение для совершения преступлений с четким распределением ролей каждого участника.

Злоумышленники размещали в сети Интернет объявления о продаже взрывчатых веществ – пороха - с указанием стоимости и номерами телефонов для связи. Незаконный сбыт взрывчатых веществ происходил через почтовые отправления в любые регионы страны.

Распределение денежных средств за сбыт взрывчатых веществ между участниками преступной организации осуществлялся как непосредственно через организатора при личной встрече, так и путем перевода денег на определенные участниками организации банковские карточки.

Установлено, что таким образом злоумышленники продали свыше 4 тонн пороха на сумму около 5 млн гривен.

Во время документирования преступной организации на территории 8 областей Украины полицейские провели 46 обысков по местам регистрации, жительства, подсобным помещениям, гаражам и транспортным средствам участников преступной организации, а также некоторых покупателей взрывчатого вещества.

В ходе проведения указанных следственных действий обнаружено и изъято оборудование, оружие и документы, а также из незаконного оборота изъято около полтонны пороха.

Пяти членам преступной организации инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 255 (Создание, руководство преступной сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в отношении организатора группировки продолжается.

Напомним, в июле 2020 году до проведения процессуальных действий по разоблачению этой преступной организации были привлечены более 500 правоохранителей, сообщает Нацполиция Украины.

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