В Шостке прошел турнир по футзалу 26-28 февраля в Шостке в спорткомплексе «Свема» состоялся традиционный турнир по футзалу среди юношей 2010-2011 г.р.

В итоге первое место заняла команда шосткинцев КДЮСШ «Барса»-1, II место – ДЮСШ г. Глухов, бронзовые медали завоевала ДЮСШ им. Мамиашвили г. Конотоп. Также определили лучших игроков в командах. Среди шосткинцев эти звания присудили Николаю Бондарю (команда КДЮСШ «Барса»-2), Назару Шако (КДЮСШ «Барса»-1), Виктору Маруженко (КДЮСШ «Барса»-2011). Приз зрительских симпатий получил игрок команды «Барса»-1 Ростислав Ягупа. Миронець Матвей (КДЮСШ «Барса»-1) стал лучшим игроком турнира, пишет Шостка.инфо.