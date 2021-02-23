В итоге первое место заняла команда шосткинцев КДЮСШ «Барса»-1, II место – ДЮСШ г. Глухов, бронзовые медали завоевала ДЮСШ им. Мамиашвили г. Конотоп.
Также определили лучших игроков в командах. Среди шосткинцев эти звания присудили Николаю Бондарю (команда КДЮСШ «Барса»-2), Назару Шако (КДЮСШ «Барса»-1), Виктору Маруженко (КДЮСШ «Барса»-2011).
Приз зрительских симпатий получил игрок команды «Барса»-1 Ростислав Ягупа. Миронець Матвей (КДЮСШ «Барса»-1) стал лучшим игроком турнира, пишет Шостка.инфо.