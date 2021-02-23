Кого могут прививать от коронавируса вне очереди? Начиная с прошлого четверга, в Сумской области вакцинировано 220 медиков, в течение 3 марта – 40.

Всего тех, кто дал согласие на прививку в первую волну, в области около тысячи человек, пишет Суспільне.

Если случаи отказов будут, то Минздрав разрешил прививать вне очереди отдельные категории людей. Об этом говорится в приказе от 1 марта.

Согласно документу, к вакцинации рекомендуют привлекать первых лиц государства, общественных деятелей, деятелей культуры, спорта, лидеров религиозных общин, чтобы популяризировать вакцинацию.

Руководитель общественной организации, оказывающей помощь людям, которые заболели такими опасными болезнями как ВИЧ, гепатит, туберкулез – «Клуб «Шанс» Андрей Букин, сам прививаться готов, ждет, когда придет его очередь, а инициативу министерства называет популистской.

«Это очень важно для общества, но то, что сделало Правительство, выдав подобный приказ, это не более, чем популистское решение, которым пытаются спасти ситуацию с вакцинацией вообще в Украине. На самом деле идет огромная кампания против вакцинации, и общество в подавляющем большинстве не готово прививаться, так как оно: не доверяет правительству, не доверяет вакцине, которая закуплена, вообще оно негативно относится к тем тенденциям, чтобы себе что-то колоть», - говорит Андрей Букин.