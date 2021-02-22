Сумские биатлонисты не попали в персьют на чемпионате мира В четвертый соревновательный день на юниорском чемпионате мира по биатлону проходили спринтерские гонки у юниоров.

В женской гонке представительниц Сумщины не было, в мужской – аж двое из четырех украинцев.

К сожалению, ни одному из наших не удалось попасть в топ-50. Лучшим из украинцев стал Владислав Романчич, который смог чисто отработать на стрельбе лежа, однако на стойке спортсмену не покорилась одна мишень. В итоге, биатлонист финишировал 53-м, став единственным украинцем, который сможет выйти на старт завтрашней гонки преследования, пишет biathlon.com.ua.

Глуховчанин Роман Боровик начал гонку лучше, чем его партнер по команде, но три неточных выстрела на лежке, а затем еще два на стойке не позволили украинцу войти в топ-60 - спринт Роман завершил на 80-м месте.

Третий украинец, Арсен Бочок, несмотря на высокую скорострельность - пятую в гонке, допустил два промаха на лежке и еще один на стойке, а невысокая скорость на дистанции не позволила спортсмену финишировать выше, чем на 89-й позиции.

Наш Дмитрий Грущак, как и Роман Боровик, сумел закрыть лишь 50% мишеней, правда спортсмен ошибся сначала дважды в лежке, а затем добавил еще три промаха на стойке. В итоге, Дмитрий - восемьдесят шестой.

Сегодня в австрийском Обертиллиахе день гонок преследования - болельщиков ждут сразу четыре старта. Но ни одного представителя Сумщины не будет.

Спринт. Юниоры

1. Эмильен Клод (0+0) 23:16,1

2. Микулаш Карлик (0+1) +26,1

3. Михаил Первушин (0+0) +31,3

...

53. Владислав Романчич (0+1) +2:47,7

80. Роман Боровик (3+2) +3:57,5

86. Дмитрий Грущак (2+3) +4:23,3

89. Арсен Бочок (2+1) +4:41,3