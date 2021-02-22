Сумчанин отыграл за сборную 2 марта прошел матч отбора на Евро-2022 по футзалу между сборными Казахстана и Беларуси.

За белорусов сыграл воспитанник сумского футзала Евгения Змысля. Наш земляк отыграл в воротах 25 минут, пропустив 4 мяча. А общий счет матча 2:5. Ответный поединок пройдет 8 марта.