У Сумах покажуть виставку художниці з Донеччини Кожна з її картин – це порив, сплеск кольору, подих емоцій та глибина змісту. Їх мало просто бачити, їх потрібно відчути! Яскравість – саме те, що потрібно на початку весни!

Ольга Сабадін – молода талановита художниця з м. Костянтинівка Донецької обл., відома своїми роботами в Україні та закордоном, презентує виставку живопису «На далеких берегах» у Сумській міській галереї.

«Колір є основним моїм провідником, за допомогою нього я відчуваю навколишній світ, він допомагає мені висловити емоції і переживання, передати їх глядачеві. Мій живопис наповнений позитивом і яскравими емоціями, потужними символами, мріями, цілим всесвітом».

Переглянути виставку можна з 2 по 21 березня.

Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог.