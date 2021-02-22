У Сумах покажуть виставку художниці з Донеччини

Ольга Сабадін – молода талановита художниця з м. Костянтинівка Донецької обл., відома своїми роботами в Україні та закордоном, презентує виставку живопису «На далеких берегах» у Сумській міській галереї.
«Колір є основним моїм провідником, за допомогою нього я відчуваю навколишній світ, він допомагає мені висловити емоції і переживання, передати їх глядачеві. Мій живопис наповнений позитивом і яскравими емоціями, потужними символами, мріями, цілим всесвітом».
Переглянути виставку можна з 2 по 21 березня.
Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог.