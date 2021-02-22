В Шостке пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме 28 февраля в 11:07 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Луговая в г. Шостка.

О пожаре сообщил хозяин, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены стены на площади до 6 кв. м, перекрытие на площади до 2 кв. м, диван, шкаф и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 11:36 возгорание локализовали, а в 11:55 - потратив на тушение почти 6 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.