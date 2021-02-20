В Сумах полиция расследует обстоятельства отравления несовершеннолетних студенток 26 февраля, около 16.30, в полицию поступило сообщение из приемного отделения больницы об отравлении лекарственными средствами двух 16-летних сумчанок.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство и устанавливаются причины и обстоятельства этого полиции.

Предварительно установлено, что первокурсницы напились таблеток от простуды по месту проживания одной из них. После чего сами вызвали скорую помощь.

«Скорой» они были доставлены в больницу, пока их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«В настоящее время можно утверждать, что данное событие не связано с так называемыми «группами смерти» и аналогичными челленджами в социальных сетях», - говорит Сергей Тарасенко, начальник отдела ювенальной превенции УПД ГУНП.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 120 Уголовного кодекса Украины «Доведение до самоубийства», в рамках которого устанавливаются все обстоятельства и причины этого события, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской областию