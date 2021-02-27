На Сумщине уже 48441 случай заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 27 февраля в Сумской области 48441 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили 120 человек (Бурынский район - 1, Великописаревский район - 2, Краснопольский район - 2, Кролевецкий район - 9, Лебединский район - 1, Липоводолинский район - 3, Недригайловский район - 2, Ромны - 8, Сумы - 69, Сумской район - 8, Тростянецкий район - 6, Шосткинский район - 1, Ямпольский район – 8 ).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 670 летальных случая, из них за минувшие сутки - 4 (Кролевецкий район - 2, Сумы - 1, Тростянецкий район 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 45960 человек, из них за минувшие сутки - 174 (Белопольский район - 1, Глухов - 1, Конотоп - 1, Краснопольский район - 3, Кролевецкий район - 15, Недригайловский район - 6, Ахтырка - 1, Ахтырский район - 2, Ромны - 1, Сумы - 110, Сумской район - 23, Шостка - 2, Ямпольский район – 8 ).