В Сумах авто врезалось в дерево: водительница – в больнице (видео) Вследствие ДТП в Сумах травмирована водитель авто.

Автопроисшествие произошло сегодня, около 11 часов, на улице Покровской.

По предварительным данным, 53-летняя женщина, управляя автомобилем Kia Rio, не придерживаясь безопасной скорости движения, не справилась с управлением, после чего сначала допустила наезд на автомобиль Chevrolet Cruze, а затем въехала в дерево.

Вследствие ДТП водитель Kia Rio получил телесные повреждения. Ее госпитализировали в больницу для оказания помощи.

Патрульные огородили место ДТП и вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.