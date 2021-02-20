В Сумах авто врезалось в дерево: водительница – в больнице (видео)

Автопроисшествие произошло сегодня, около 11 часов, на улице Покровской.
По предварительным данным, 53-летняя женщина, управляя автомобилем Kia Rio, не придерживаясь безопасной скорости движения, не справилась с управлением, после чего сначала допустила наезд на автомобиль Chevrolet Cruze, а затем въехала в дерево.
Вследствие ДТП водитель Kia Rio получил телесные повреждения. Ее госпитализировали в больницу для оказания помощи.
Патрульные огородили место ДТП и вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.