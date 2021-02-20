Сегодня на Сумщине было по-весеннему тепло Сумской областной гидрометцентр опубликовал карту температур в области.

Сегодня, 26 февраля, теплее всего было в Лебедине и на севере Сумщины – плюс 11 градусов. В Сумах – плюс 8. В Глухове и Конотопе – плюс 9. В Ромнах – плюс 10.