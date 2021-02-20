Сумские сумоисты отличились на чемпионате Украины Чемпионат Украины по сумо среди юниоров и взрослых завершился в Луцке.

Сумские борцы как всегда не остались без медалей.

Чемпионами стали: Солодовников Николай, Крупский Егор (оба до 21 года), Яжанов Тойли, Солодовников Николай (оба до 23 лет) и Крупский Егор (среди взрослых) Вторые места у Крупского Кирилла (до 21 года), Урсаки Александра (до 23 лет и среди взрослых), а также в командных соревнованиях до 21 года и среди взрослых.

Бронза досталась Крупскому Кириллу и Крупскому Егору (оба до 23 лет).

Все спортсмены, занявшие 1-е и 2-е места, получили право представлять сборную команду Украины на чемпионате Европы, который пройдёт в июле.

Подготовили борцов тренеры Хекало Сергей и Владислав Вьюн.