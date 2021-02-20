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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:12192

Директор коммунального предприятия на Сумщине обвиняется в присвоении 228 тыс. грн

Сумской местной прокуратурой утвержден и 25 февраля направлен в суд обвинительный акт в отношении директора одного из коммунальных предприятий Сумского района, который присвоил 228 тыс. грн бюджетных средств путем подделки документов.

По данным следствия, в сентябре 2019 года между Николаевским сельским советом Сумского района и указанным директором предприятия заключен договор на изготовление проектно-сметной документации для реконструкции очистных сооружений домов № 1-8 по ул. Молодежная в с. Николаевка. На основании актов выполненных работ заказчик перечислил исполнителю 228 тыс. грн. Однако согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, разработанная документация не соответствует требованиям нормативных документов, действующих на территории Украины в области строительства.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (составление, выдача заведомо ложного официального документа и внесении в официальный документ заведомо ложных сведений) УК Украины. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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