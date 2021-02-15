В Сумской ОГА считают, что к вакцинации от коронавируса область готова Как отметил во время брифинга начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко, Сумщина выполнила всю подготовительную работу, чтобы начать вакцинацию от COVID-19.

Сейчас в области создано 8 мобильных бригад, которые будут проводить прививки в соответствии с определенными этапами.

«Мы ожидаем вакцину, которая сегодня должна быть в Украине, а в ближайшие дни поступить в Сумскую область. Сейчас мы проводим брифинг в Сумском областном клиническом медицинском центре социально опасных заболеваний. На базе этого учреждения создана одна из мобильных бригад, которая уже прошла обучение и готова начинать вакцинацию, как только вакцины будут на Сумщине», - сообщил Сергей Бутенко.

Куратор медицинской отрасли области пояснил, что на первом и втором этапах вакцинации будут задействованы 8 мобильных бригад. Для всех 5 этапов вакцинации в области будет создано 17 мобильных бригад.

Директор Сумского областного клинического медицинского центра социально опасных заболеваний Тарас Злыденный рассказал, что кроме учебы мобильной бригады, созданной из работников центра, для этой бригады закуплено необходимое оборудование, подготовлен транспорт, для них организована неотложная медицинская помощь. Также в заведении есть резервное холодильное оборудование для хранения этих вакцин.

«Наше заведение к вакцинации готово на 100%, мы только ждем вакцину. Наша мобильная бригада первая в области получит прививку от COVID-19 и потом будет ездить лечебными учреждениями области и прививать других медицинских работников», - отметил Тарас Злыденный.