В Шостке полицейские поймали серийного гаражного вора Правоохранители Шостки подозревают мужчину в десяти кражах из гаражей горожан, откуда он вынес имущества на сумму более 100 тыс. гривен.

Действовал злоумышленник ночью. Сделав подкоп под гаражное помещение, он проникал внутрь и выносил оттуда ценные вещи. На его счету похищенные двигатели для лодок, недешевые рыбацкие снасти, электроинструменты, изделия из металла и т.д.

«Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, наши сотрудники уголовного розыска и следствия установили злоумышленника, - рассказывает Игорь Нагорный, начальник Шосткинского районного управления полиции. - Им оказался ранее судимый 28-летний житель Шостки. Похищенные из гаражей вещи он продавал, а деньги тратил на свои нужды».

В свое оправдание мужчина говорит, что таким образом пытался выжить, ведь предлагаемые работы его не удовлетворяли.

Часть похищенных вещей добровольно выдал, часть - правоохранители нашли во время санкционированных обысков. После необходимых следственных действий они будут возвращены хозяевам.

В отношении подозреваемого в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.