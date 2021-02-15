На Донбассе погиб житель Сумщины Стало известно, что один из погибших военных в пожаре, который произошел 20 февраля в блиндаже на Донбассе, родом из Лебедина Сумской области.

Двое других погибших - из Ривного и Кременчуга. Об этом сообщила пресс-офицер 58-й отдельной мотопехотной бригады Алина Чередник, пишет Суспільне.

По ее словам, военный из Лебедина Михаил Капран умер в госпитале в Харькове. Его эвакуировали туда с ожогами 90%. Тела еще двух военных должны идентифицировать. Предварительно, они из Ривного и Кременчуга Полтавской области.

«В зоне боевых действий в Донецкой области, во время выполнения задач по назначению, в результате пожара получил ожоги наводчик мотопехотной роты 16-го батальона нашей бригады солдат Капран Михаил Викторович, который был направлен в ожоговый центр и, к сожалению, 22 февраля, рано утром от полученных травм скончался в Харькове. Командование, и я лично, выражаем соболезнования родным и близким нашего военнослужащего», - сообщила Чередник.

По ее словам, Михаила Капран похоронят в Лебедине 24 февраля.

О том, что в сгоревшем блиндаже были найдены тела двух военных, сообщили 23 февраля на странице в Facebook 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского, которая дислоцируется в Конотопе. Еще один военный скончался в больнице, говорится в сообщении.

Идентификацию тел будет проведено после экспертизы ДНК.

По данному факту проводится проверка военной службой правопорядка Вооруженных Сил Украины и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.