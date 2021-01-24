Обвиняемый по делу по факту взрыва в ночном клубе «Луна» в Сумах будет оставаться под стражей Сегодня, 2 февраля, в судебном заседании обвиняемому по делу по факту совершения взрыва в ночном клубе «Луна» продлен срок содержания под стражей до 2 апреля включительно.

Следующее судебное заседание по делу состоится в 10.30 5 февраля.

Напоминаем, что события произошли 10 июня 2018 года около 6 часов утра в ночном клубе «Луна» в г. Сумы. В этот день молодой человек, на голове которого была балаклава, вошел в холл клуба, сорвал чеку и бросил в людей гранату. После этого он пытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции. В результате взрыва телесные повреждения получили 8 человек.

Гражданина В. обвиняют в совершении нескольких уголовных преступлений:

- законченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц, законченное покушение на умышленное убийство совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и законченное покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 15, п 1, 5, 7 ч . 2 ст. 115 УК Украины);

- хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины);

- сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342 УК Украины);

- незаконное обращение с боевыми припасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины);

- умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья (ч. 2 ст. 125 УК Украины)

Уголовное производство рассматривается коллегиально: председательствующий судья - Клименко А.Я., судьи - Шелехова В., Сидоренко А.П.

Уголовное производство поступило в суд 10 апреля 2020 года после отмены приговора Заречного районного суда г. Сумы в отношении гражданина В. Харьковским апелляционным судом.