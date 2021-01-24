На Сумщине произошел взрыв газа В с. Добрянское Ахтырского района в результате взрыва газовоздушной смеси пострадала местная жительница.

Информация о происшествии поступила в аварийно-диспетчерскую службу «104» в 5.15 утра 2 февраля.

«Сумыгаз» напоминает потребителям природного газа правила безопасности:

Почувствовали запах газа - вызывайте 104! ️

Если вы почувствовали запах газа:

- немедленно прекратите пользоваться плитой;

- перекройте все краны газовой аппаратуры и перед ней;

- откройте окна для проветривания помещения;

- ни в коем случае не зажигайте огонь;

- не включайте и не выключайте электроприборы

Перед тем, как включить плиту:

-️ проверьте тягу, при отсутствии или слабой тяге в дымоходе - не используйте газовыми приборами - это опасно!

- ️не открывайте кран на газовом приборе, не имея в руках зажженную спичку, заранее поднесенной к горелке прибора;

- если ️ имеете комбинированную плиту, убедитесь, какую именно функцию включаете - газовую или электрическую;

Запрещается:

- оставлять без присмотра работающие газовые приборы;

- ️обогревать помещения и сушить белье с помощью газовых плит;

- ️самовольно проводить замену отключения старых и подключения новых газовых приборов.