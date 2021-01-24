На Сумщине произошел взрыв газа

Информация о происшествии поступила в аварийно-диспетчерскую службу «104» в 5.15 утра 2 февраля.
«Сумыгаз» напоминает потребителям природного газа правила безопасности:
Почувствовали запах газа - вызывайте 104! ️
Если вы почувствовали запах газа:
- немедленно прекратите пользоваться плитой;
- перекройте все краны газовой аппаратуры и перед ней;
- откройте окна для проветривания помещения;
- ни в коем случае не зажигайте огонь;
- не включайте и не выключайте электроприборы
Перед тем, как включить плиту:
-️ проверьте тягу, при отсутствии или слабой тяге в дымоходе - не используйте газовыми приборами - это опасно!
- ️не открывайте кран на газовом приборе, не имея в руках зажженную спичку, заранее поднесенной к горелке прибора;
- если ️ имеете комбинированную плиту, убедитесь, какую именно функцию включаете - газовую или электрическую;
Запрещается:
- оставлять без присмотра работающие газовые приборы;
- ️обогревать помещения и сушить белье с помощью газовых плит;
- ️самовольно проводить замену отключения старых и подключения новых газовых приборов.