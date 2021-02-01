В Лебедине задержали мужчину, который ограбил и убил 90-летнюю женщину Злоумышленник проник в дом пенсионерки с целью наживы. Причинив ей телесные повреждения, он похитил деньги, мобильный телефон, электроприборы и продукты питания. После этого, чтобы замести следы преступления, поджег дом с женщиной внутри.

Два дня назад в полицию поступило сообщение о том, что в городе Лебедин, в одном из частных домов произошло возгорание, и в пожаре погибла 90-летняя женщина.

В ходе расследования полицией уголовного производства начатого по ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Украины, под процессуальным руководством Лебединского отдела Роменской местной прокуратуры, было установлено, что неоднократно судимый 32-летний местный житель, с целью сокрытия ранее совершенных им преступлений, а именно кражи и причинение телесных повреждений пожилой женщине совершил поджог ее дома.

В результате поджога бабушка погибла в пожаре. Также у погибшей обнаружены множественные телесные повреждения.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.