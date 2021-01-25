В Молченский монастырь на Сумщине из Одессы передали частицу мощей святого Иоанна Предтечи Такое сообщение появилось на странице Молченского женского монастыря в Фейсбуке.

«Среди многих святых Православной Церкви особым почитанием отмечено имя Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. С 2014 года в женской Молченской обители возрождается храм в честь этого Угодника Божьего. Специально для воссоздаваемой святыни и в благословение всей нашей Путивльский земле из Одесского Ильинского монастыря передана часть честных мощей Святого Иоанна Предтечи, которая будет постоянно храниться в обители. В воскресенье, 7 февраля, святыня впервые будет представлена для молитвенного поклонения и почитания.

В 7:40 водосвятный молебен с акафистом Крестителю Иоанну.

Начало богослужения в обители в 9:00», - говорится в сообщении.