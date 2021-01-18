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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:54505

В кабинет судьи на Сумщине ворвались представители Нацкорпуса с угрозами

Высший совет правосудия обратился в Службу судебной охраны для обеспечения безопасности судей и помещения Лебединского районного суда Сумской области.

В Высший совет правосудия поступило сообщение судьи Лебединского районного суда Сумской области Александра Чхайло, который отметил, что около 10:00 13 января в день рассмотрения дела материалов уголовного производства в его служебный кабинет зашли двое лиц, которые отметили, что они являются представителями партии «Национальный корпус» и поинтересовались судебным рассмотрением дела. Об этом информирует пресс-центр ВСП.

Судья сообщил о наличии оснований для отложения судебного разбирательства. После этого, по словам судьи, указанные лица начали вести себя агрессивно, обращались в оскорбительной форме, угрожали, никак не реагируя на замечания прекратить противоправное поведение. Эти лица заявили, что прибудут в следующее судебное заседание и покинули кабинет судьи.

Кроме того, как сообщил Чхайло О. В., посторонние лица вместе с представителями партии «Национальный корпус» заблокировали автомобиль, что помешало обвиняемому явиться в судебное заседание. Эти противоправные действия были прекращены после приезда сотрудников полиции.

Указанные события связаны с деятельностью судьи по осуществлению правосудия, а потому могут вызвать у судьи обоснованное беспокойство относительно собственной безопасности. Таким образом может быть оказано психологическое давление, что может повлиять на судью, в том числе на принятие определенного судебного решения по делу.

ВСП решил обратиться в Службу судебной охраны по безотлагательного принятия предусмотренных законом мер для обеспечения личной безопасности судей и охраны помещения Лебединского районного суда Сумской области.

Также ВСП решил обратиться в Офис Генерального прокурора для проведения проверки обстоятельств, указанных в сообщении судьи Чхайло О. В., о событиях, которые имели место 13 января 2021, пишет sud.ua.

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