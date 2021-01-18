В Сумах произошел пожар на Воскресенской Сегодня, 26 января, около 18.00 начался пожар в одном из заюрошенных зданий в центре Сум.

Об этом сообщил Игорь Буцерога. По его словам, горит пустое здание, в котором иногда можно было увидеть людей без определенного места жительства, пишет odindoma.sumy.ua.