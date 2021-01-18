В Україні запускають міжнародний флешмоб «Global Lesya Ukrainka 2021» Кожен бажаючий житель Сумської області може стати учасником міжнародного онлайн-флешмобу #GlobalLesyaUkrainka2021, присвяченого 150-річному ювілею видатної поетеси Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки).

Мета флешмобу – вшанувати Велику Українку, показавши пам’ятні місця її перебування у різних куточках світу.

Для цього потрібно зробити фото, селфі або записати відео (читання твору письменниці українською чи іноземною) на фоні пам’ятника, барельєфу, муралу, меморіальної дошки Лесі Українки, на площі, вулиці, біля установ і підприємств, названих на її честь, що знаходяться у вашій місцевості.

Потім опублікувати його на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, обов’язково вказавши хештег #GlobalLesyaUkrainka2021, країну і місто, де було воно зроблено. Акція триватиме протягом 2021 року.

Потрібно зазначити, що на Сумщині також є місце, де побувала видатна поетеса. Весною 1889 року протягом місяця в с. Косівщина Леся Українка перебувала на лікуванні. Лікувала її від туберкульозу кісток знавець народної медицини Параска Назарівна Богуш. Враження, одержані в Косівщині, поетеса відобразила у своєму нарисі «Весняні співи».

Будиночок Параски Богуш не зберігся, але є фотографія та лінорит (гравюра) з його зображенням. Нині вулиця, де знаходився будинок, названа на честь Лесі Українки. У музеї Косівщинської школи, яка теж носить ім'я письменниці, зберігають речі побуту кінця ХІХ століття. Багато речей свого часу принесли жителі села, зокрема, родичі Параски Богуш. У цілому експозиція музею налічує понад 550 експонатів.

Нагадаємо, в лютому 2018 року Верховна Рада ухвалила постанову «Про відзначення 150-річчя Лесі Українки на державному рівні».