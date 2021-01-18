Мэр Сум хочет ремонтировать проспект Лушпы за государственные деньги Мэр Сум Александр Лысенко снова заговорил о ремонте дороги по пр. Лушпы.

Сегодня, 25 января, во время аппаратного совещания, он снова пообещал ремонт, правда, не за городские деньги.

- На выходные общался с народными депутатами, которые тоже будут предоставлять свои предложения в дорожный фонд, в соцэконом, - поделился он. - Народные депутаты Украины от города Сумы поддерживают ремонт проспекта Лушпы. Боремся сейчас за ремонт данной дороги. Это у нас вторая крупная магистральная дорога. Если в прошлом году это была Харьковская, которую будем завершать в этом году. Также начинаем Лушпы, обязательно.

Напомним: в прошлом году сделали дорогу по Харьковской от моста до ул. Богуна, правда, не во все слои. А также от въезда в город до Харьковского путепровода, правда, не предусмотрели освещение…