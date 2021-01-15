Во дворе многоэтажки подрезали сумчанина Об этом сообщил в Фейсбуке сумчанин Юрий Мудрый.

«Сегодня, 22 января, при выходе из подъезда дома, где живу (г.Сумы, Героев Крут, 52), я увидел человека, которому нанесли ножевые ранения, и он кричал и просил помощи.

Человек, который нанес ножевые ранения, исчез в соседнем подъезде.

Мгновенно я позвонил на линию 102 и вызвал скорую помощь. На место происшествия немедленно прибыли 2 машины с сотрудниками полиции. Преступник был задержан.

Хочу поблагодарить ГУНП в Сумской области скорости реагирования и оперативность», - написал он.

Как сообщили в полиции Сумщины, в ходе ссоры 29-летний сумчанин ножом несколько раз ударил соседа в область грудной клетки и брюшной полости. Телесные повреждения, полученные 39-летним мужчиной, предварительно квалифицированы как тяжкие. Его обидчика правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины до избрания судом меры пресечения, пишет sumy.today.