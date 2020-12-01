На Сумщине умер депутат районного совета 22 января на 43-м году жизни умер депутат Конотопского районного совета от Бурыни Постол Игорь Николаевич.

«Депутаты Бурынского городского совета выражают искренние слова соболезнования родным и близким Игоря Николаевича. В наших сердцах он останется светлой и порядочным человеком, специалистом своего дела, не словом, а делом заслужил авторитет и уважение среди людей, всегда приходил на помощь в трудную минуту. Светлая память и Царство Небесное. Пусть родная земля, которой Вы отдали всю свою жизнь будет для Вас лебединым пухом, а память о Вас не угаснет в народных сердцах», - написал в Фейсбуке депутат Бурынского горсовета Сергей Миненко.