На Сумщине умер депутат районного совета

«Депутаты Бурынского городского совета выражают искренние слова соболезнования родным и близким Игоря Николаевича. В наших сердцах он останется светлой и порядочным человеком, специалистом своего дела, не словом, а делом заслужил авторитет и уважение среди людей, всегда приходил на помощь в трудную минуту. Светлая память и Царство Небесное. Пусть родная земля, которой Вы отдали всю свою жизнь будет для Вас лебединым пухом, а память о Вас не угаснет в народных сердцах», - написал в Фейсбуке депутат Бурынского горсовета Сергей Миненко.
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