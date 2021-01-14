На Сумщине дали 6 лет за поножовщину К 6 годам лишения свободы приговорен мужчина, который ударил ножом знакомого и длительное время скрывался от следствия.

Глуховским отделом Шосткинской местной прокуратуры доказано в суде вину 37-летнего мужчины в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения знакомому.

Происшествие случилось еще 31 августа 2015 гола в г. Кролевец. Тогда около 21.30 в парке отдыха пострадавший решил выяснить отношения с обвиняемым из-за того, что тот оскорбил его девушку. Разговор был недолгим, по словам потерпевшего, обвиняемый сначала ударил его в лицо кулаком, а затем ножом в живот. На то время 26-летний пострадавший с проникающим ранением брюшной полости длительное время провел в больнице.

Уже утром обвиняемый пересек государственную границу с РФ и долгое время там скрывался. Однако в конце 2019 года его удалось задержать.

В суде мужчина вину свою отрицал, уверял, что они спокойно общались с потерпевшим и, когда он ушел, то никаких телесных повреждений у него не было. Также он настаивал, не скрывался от следствия, а поездка в РФ была запланированной.

Несмотря на позицию обвиняемого, его вина доказана собранными доказательствами, в частности показаниями свидетелей. По приговору суда от 19 января обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины и приговорен к 6 годам лишения свободы.